В Челябинской области ФСБ заподозрила двух экс-полицейских в превышении должностных полномочий

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области ФСБ заподозрила двух бывших сотрудников полиции в превышении должностных полномочий. Речь идет об экс-начальнике отделения ГИБДД Верхнеуфалейского городского округа и его подчиненном. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

— По версии следствия, в марте 2021 года начальник отделения ГИБДД дал незаконное указание подчиненному инспектору не привлекать к установленной законом ответственности, местного жителя, который нарушил требования правил дорожного движения, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.33 (подстрекательство к превышению должностных полномочий) и по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru