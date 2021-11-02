Художник из Магнитогорска проводит бесплатные уроки живописи для отдыхающих в ТРК

На занятия приходят люди совершенно разных возрастов. Фото: «Хорошие Новости».

В Магнитогорском торговом центре художник Александр Куликов каждые выходные рисует посетителей и дает бесплатные уроки живописи начинающим творцам. Присоединиться как художник, ученик или модель для позирования может любой желающий, пишет Hornews.com.

Мастер-классы проходят на фудкорте ТРК «Семейный парк», где Александр встречается со своими единомышленниками. Они пишут портреты посетителей и обучают искусству живописи. Художник считает фудкорт удивительным местом, поскольку туда приходит множество фактурных лиц, что всегда было важным для творца. К тому же, в этом месте настоящая квинтэссенция разносторонних людей — от архитекторов до шашлычников.

Зачастую художники пишут портреты посетителей фудкорта. Фото: «Хорошие Новости».

— Можно прийти и попробывать себя в живописи. Например, написать портрет. Сюда приходят художники, работающие в разных техниках. Обычно возле них кучкуется народ. У меня тоже спрашивают советы по живописи. А вообще бывает, что одного человека могут рисовать одновременно несколько художников. По окончании он выбирает лучший, — рассказывает художник.

Александр Куликов на протяжении трех лет каждые выходные приходит на фудкорт. На его уроки приезжают даже из соседних сел. Традиционно занятия длятся с 17:00 до 19:00.

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