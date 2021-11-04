На Северо-Западе Челябинска взорвалась машина

Автомобиль был припаркован возле многоэтажки. Фото: соцсети

В Челябинске во дворе жилого дома прогремел взрыв. ЧП произошло на улице Стартовая. Как оказалось, взорвался автомобиль, который был припаркован.

Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, взорвался газовый баллон в одном из автомобилей. В нем находился пожар. Пострадала и соседняя машина, в ней выбило стекло.

— В момент взрыва водитель находился за рулëм и чудом остался жив. Отделался небольшими ожогами на голове, либо просто спалил волосы, — рассказал очевидец Владислав Ивин.

По его словам, машина начала гореть. На помощь бросились другие мужчины. Одни вытаскивали водителя, другой помогал затушить пламя.

Как стало известно, водитель машины — газосварщик, поэтому баллон с пропаном и другое оборудование находилось в багажнике.

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