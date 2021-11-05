Окончены поиски рыбака, пропавшего пять дней назад на озере Увильды Челябинской области

Обнаружить тело удалось, просвечивая лед фонарями. ФОтО: ПСС Челябинской области

Вчера поздно вечером спасатели поисково-спасательной службы города Кыштыма обнаружили тело рыбака, который пропал 31 октября на озере «Садок» рядом с СНТ. Подробности спасательной операции КП-Челябинск рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

— 51-летнего мужчину обнаружили подо льдом на глубине трех метров в 60-100 метрах от острова. Он пытался доплыть до суши, но не смог, — пояснили в ПСС региона. — Обнаружить рыбака удалось с помощью метода лучения — в сумерках только вставший лед просвечивали фонарями.

Напомним, 31 октября сосед по даче рыбака заявил о его пропаже. С помощью крюков у противоположного от дачных домиков берега обнаружили затопленную деревянную лодку пропавшего. Ее дно оказалось пробито. Через некоторое время у берега нашли рыболовные снасти, сапоги, рукавицы и куртку рыбака. После этого район поисков расширили — с помощью квадрокоптера изучили почти 2 км территории, прочесали камыши.

Как рассказали спасатели, помогла сестра погибшего рыбака. Она сообщила, что мужчина ставил сети у острова. Тогда спасатели направили поиск в ту сторону. Просвечивая лед, удалось обнаружить тело. Этот метод поиска возможен, когда лед прозрачен и нет снега, тогда можно просветить толщу воды на глубину 3-4 метров. В противном случае рыбака смогли бы обнаружить только весной.

Мужчина пытался спастись — он пытался доплыть до острова, именно поэтому раздевался. Но вода была слишком холодная. Чтобы встать на ноги, ему не хватило сил доплыть буквально 50 метров.

— Спасатели прорубили лед и достали тело, передали его полиции, — добавили в ПСС Челябинской области. — Напоминаем вам, лед на водоемах области очень тонкий, пожалуйста, воздержитесь от рыбалки. Сейчас для этого самое опасное время.

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