Скоростная электричка «Ласточка» за год перевезла по Челябинской области около 200 тысяч пассажиров

Самый популярный маршрут Челябинск — Карталы.
В Челябинской области исполнился год со времени запуска скоростной электрички «Ласточка». Как сообщили в Министерстве дорожного транспорта региона, за год услугами перевозки воспользовались около 200 тысяч южноуральцев.
Самым популярным маршрутом стал Челябинск — Карталы. Между городами в сумме проехали около 83 тысяч пассажиров. Вторым наиболее частым маршрутом стал Челябинск — Троицк. В обе стороны проехало порядка 60 тысяч человек. Третьим по частоте перевозок стал маршрут Челябинск — Магнитогорск — 50 тысяч человек.
В «Ласточках» установлены системы климат-контроля с очисткой воздуха, биотуалеты, видеонаблюдение и табло, на котором можно найти необходимую информацию о поездках.
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