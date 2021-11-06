Скоростная электричка «Ласточка» за год перевезла по Челябинской области около 200 тысяч пассажиров

Самый популярный маршрут Челябинск — Карталы.

В Челябинской области исполнился год со времени запуска скоростной электрички «Ласточка». Как сообщили в Министерстве дорожного транспорта региона, за год услугами перевозки воспользовались около 200 тысяч южноуральцев.

Самым популярным маршрутом стал Челябинск — Карталы. Между городами в сумме проехали около 83 тысяч пассажиров. Вторым наиболее частым маршрутом стал Челябинск — Троицк. В обе стороны проехало порядка 60 тысяч человек. Третьим по частоте перевозок стал маршрут Челябинск — Магнитогорск — 50 тысяч человек.

В «Ласточках» установлены системы климат-контроля с очисткой воздуха, биотуалеты, видеонаблюдение и табло, на котором можно найти необходимую информацию о поездках.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru