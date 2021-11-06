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Общество6 ноября 2021 16:28

Роскомнадзор проверит песни певицы из Челябинской области Алены Швец

Контроль начали после гибели школьницы
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Свою карьеру певица начинала с выступлений на улицах Челябинска. Фото: alyona_shvetz | instagram.com

Свою карьеру певица начинала с выступлений на улицах Челябинска. Фото: alyona_shvetz | instagram.com

Роскомназдор займется проверкой песен юной певицы из Челябинской области Алены Швец на предмет подталкивания школьников к суицидам. Заявление в ведомство написала Татьяна Завгородняя, уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области.

Проверить музыку южноуральской певицы решили после недавнего инцидента в Саратове, когда 11-летняя девочка во время стрима выпала из окна своей квартиры. К счастью, школьница осталась жива. Во время разбирательств выяснилось, что девочка была фанаткой Швец, а в песнях взрослые услышали сомнительные фразы.

Свою карьеру певица начинала с выступлений на улицах Челябинска. За 3 года ее популярность возросла до масштабов страны: на Youtube-канале Алены Швец почти 1 млн подписчиков. Сама певица пока никак не комментировала ситуацию.

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