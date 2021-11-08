В Челябинской области назвали города и районы с самыми высокими зарплатами

В Челябинске и Магнитогорске зарплаты выше, чем в среднем по региону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пластовском районе средняя зарплата оказалась самой высокой в Челябинской области. Это следует из отчета, опубликованного региональной Контрольно-счетной палатой.

По данным КСП, средняя зарплата в Пластовском районе в месяц составляет 79 тыс. 576 рублей. Следует отметить, что аудиторы учитывали не медианный, а именно средний размер оплаты труда: показатель мог отклониться в сторону из-за сверхвысоких или сверхнизких зарплат небольшой части работников.

Среди городов наиболее высокая зарплата в Магнитогорске. Там в месяц получают в среднем по 51 тыс. 916 рублей. На втором месте Челябинск – 48 тыс. 393 рубля.

При этом средняя зарплата по региону в целом составляет 45 тыс. 698 рублей в месяц.

Меньше всего получают в Троицком районе – 26 тыс. 96 рублей в месяц.

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