Суд обязал снести «китайские» теплицы под Челябинском

Китайцы не убрали за собой мусор. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Суд обязал снести заброшенные «китайские» теплицы в Красноармейском районе Челябинской области. Нарушения выявлены в ходе совместного рейда прокуратуры, полиции и чиновников. Участки, где когда-то выращивали овощи, захламлены деревянными жердями и полиэтиленовой пленкой. Работали там основном уроженцы Китая.

— После прекращения деятельности по выращиванию овощей собственниками и арендаторами земельных участков меры по очистке участков от отходов не приняты, — сообщала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокуратура района направила иск в суд и теперь арендаторы и владельцы участков обязаны навести порядок.

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