В Челябинской области незаконно изготовили алкогольные напитки на 2 млн рублей

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области пресекли незаконное производство алкогольных напитков. При этом изъяли 18 тыс. литров этилового спирта (около 14 тонн) и почти 3 тыс. готовых к продаже бутылок с напитками. На арендованных складах в Каслинском и Сосновском районах нашли также 10 тыс. крышек для бутылок, самодельный аппарат для розлива спиртного, ароматизаторы и множество ненаклеенных этикеток с названиями алкогольной продукции.

В организации подпольного производства обвиняют двух мужчин, одному из которых 30, а другому 40 лет. Оба сейчас находятся под стражей.

- Причиненный злоумышленниками ущерб предварительно оценен в размере около 2 млн рублей, - рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

За незаконный оборот спиртного в крупном размере сообщникам грозит до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело мужчин будет рассматривать Каслинский городской суд.

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