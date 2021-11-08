В Челябинской области незаконно изготовили алкогольные напитки на 2 млн рублей

Фото: ГУ МВД по Челябинской области
В Челябинской области пресекли незаконное производство алкогольных напитков. При этом изъяли 18 тыс. литров этилового спирта (около 14 тонн) и почти 3 тыс. готовых к продаже бутылок с напитками. На арендованных складах в Каслинском и Сосновском районах нашли также 10 тыс. крышек для бутылок, самодельный аппарат для розлива спиртного, ароматизаторы и множество ненаклеенных этикеток с названиями алкогольной продукции.
В организации подпольного производства обвиняют двух мужчин, одному из которых 30, а другому 40 лет. Оба сейчас находятся под стражей.
- Причиненный злоумышленниками ущерб предварительно оценен в размере около 2 млн рублей, - рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
За незаконный оборот спиртного в крупном размере сообщникам грозит до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело мужчин будет рассматривать Каслинский городской суд.
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