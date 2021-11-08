Администрация Челябинска собирается построить дорогу в Чурилово за 194 млн рублей

Жители Чурилово неоднократно жаловались на плохое качество дорог в своем микрорайоне. Власти в свою очередь пообещали решить проблему. Фото: Александр Жуков / vk.com

Мэрия Челябинска объявила электронный аукцион на строительство магистральной дороги по улице 2-й Эльтонской от Трашутина до берега Первого озера. Этот участок находится в микрорайоне «Квартал у озера», за возведение которого отвечала обанкротившаяся фирма «Речелстрой».

Согласно информации на сайте госзакупок, заявки на участие в аукционе принимаются до 29 ноября. Начальная цена контракта составляет 194,4 миллиона рублей. Работы будут выполняться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

В конкурсной документации указано, что протяженность дороги составит 1 км. Ее ширина по всему участку должна составлять 7,5 м. Кроме того, рядом с дорогой предусмотрено установка освещения возле газонов, велодорожек и тротуаров. По контракту все работы по строительству дороги должны будут завершиться 20 октября 2023 года.

Фото: документация конкурса

Жители Чурилово неоднократно жаловались на плохое качество дорог в своем микрорайоне. А весной из-за таяния снега передвигаться проблематично становится не только автомобилистам, но и пешеходам. В администрации города пообещали разобраться с проблемой.

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