В Челябинской области ФСБ ликвидировала крупный канал сбыта наркотиков

Фото: УФСБ России по Челябинской области

Сотрудники УФСБ ликвидировали крупный канал незаконного сбыта наркотиков в Челябинской области. В ходе оперативных действий были задержаны двое граждан Российской федерации, которые купили для дальнейшего сбыта свыше 25 кг запрещенных веществ.

— Следственным органом УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении задержанных по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК России («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»), — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Фигурантам уголовного дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: УФСБ России по Челябинской области

Фото: УФСБ России по Челябинской области

Фото: УФСБ России по Челябинской области

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