В Челябинской области перевернулся ПАЗик с рабочими

Автобус вез рабочих «Коелгамрамор» Фото: Кирилл САДЫКОВ

Утром в среду, 10 ноября, в Челябинской области перевернулся автобус с рабочими «Коелгамрамор». В нем ехали 15 человек.

— Водитель ПАЗ не справился с управлением, съехал в правый кювет и опрокинулся, — прокомментировали КП-Челябинск в отделе пропаганды ГИБДД области.

По данным Госавтоинспекции пострадавших нет.

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