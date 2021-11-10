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Происшествия10 ноября 2021 10:43

В Челябинской области перевернулся ПАЗик с рабочими

Госавтоинспекция озвучила предварительную версию
Алина КУНГУРЦЕВА
Алина КУНГУРЦЕВА
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Автобус вез рабочих «Коелгамрамор»

Автобус вез рабочих «Коелгамрамор»

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Утром в среду, 10 ноября, в Челябинской области перевернулся автобус с рабочими «Коелгамрамор». В нем ехали 15 человек.

— Водитель ПАЗ не справился с управлением, съехал в правый кювет и опрокинулся, — прокомментировали КП-Челябинск в отделе пропаганды ГИБДД области.

По данным Госавтоинспекции пострадавших нет.

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