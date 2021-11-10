В Челябинской области перевернулся ПАЗик с рабочими

Автобус вез рабочих «Коелгамрамор»
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Утром в среду, 10 ноября, в Челябинской области перевернулся автобус с рабочими «Коелгамрамор». В нем ехали 15 человек.
— Водитель ПАЗ не справился с управлением, съехал в правый кювет и опрокинулся, — прокомментировали КП-Челябинск в отделе пропаганды ГИБДД области.
По данным Госавтоинспекции пострадавших нет.
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