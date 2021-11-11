В Копейске 103 человека эвакуировали из жилого дома во время пожара

Пожар случился ночью. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Крупный пожар произошел минувшей ночью в Копейске. Загорелся четырехэтажный жилой дом на проспекте Победы.

Возгорание заметили незадолго до полуночи. Вспыхнула кровля здания. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Загорелась кровля здания. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

— В кратчайший срок была проведена эвакуация жителей: в общей сложности опасную зону покинули 103 человека, из них 22 ребенка, — рассказали в региональном ГУ МЧС.

Никто из людей при пожаре не пострадал.

На улицу вывели 22 ребенка. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Огонь тушили 39 человек, использовали 12 единиц техники. Устранить открытое горение на площади 400 квадратных метров удалось к часу ночи.

Причину пожара сейчас устанавливают.

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