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Общество11 ноября 2021 7:50

На челябинском Северо-западе отключили тепло из-за аварии

Отопление пропало в жилых домах, детских садах и школах
Елена КОЛЧИНА
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Восстановить подачу тепла обещают только вечером

Восстановить подачу тепла обещают только вечером

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Челябинске из-за аварии отключили теплоснабжение 23 жилых домов, двух детских садов, трех школ и одного медучреждения на участке между улицами Чайковского, Братьев Кашириных и Университетской Набережной.

В пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск» рассказали, что поломку чинят с 3:00 11 ноября. На трубопроводе работают сразу три аварийных бригады.

Восстановить подачу тепла надеются к 20:00 11 ноября.

— За период отсутствия отопления и горячего водоснабжения потребителям будет сделан перерасчет, — уточнили в теплоснабжающей компании.

Температура воздуха в Челябинске утром 11 ноября составила -7 градусов. Днем метеорологи обещают от-3 до -1 градуса.

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