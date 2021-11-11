На челябинском Северо-западе отключили тепло из-за аварии

Восстановить подачу тепла обещают только вечером
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Челябинске из-за аварии отключили теплоснабжение 23 жилых домов, двух детских садов, трех школ и одного медучреждения на участке между улицами Чайковского, Братьев Кашириных и Университетской Набережной.
В пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск» рассказали, что поломку чинят с 3:00 11 ноября. На трубопроводе работают сразу три аварийных бригады.
Восстановить подачу тепла надеются к 20:00 11 ноября.
— За период отсутствия отопления и горячего водоснабжения потребителям будет сделан перерасчет, — уточнили в теплоснабжающей компании.
Температура воздуха в Челябинске утром 11 ноября составила -7 градусов. Днем метеорологи обещают от-3 до -1 градуса.
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