Челябинские зимы оказались самыми снежными в России

Минувшая зима в Челябинске запомнилась сильными снегопадами и лютыми холодами Фото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинск оказался на первом месте среди российских городов-миллионников по количеству выпадающего за зиму снега. Рейтинг составили аналитики сервиса «Яндекс.Погода» на основе метеорологических наблюдений за 10 лет.

Суммарная толщина выпадающего за сезон снега в Челябинске составила 181 сантиметр. Для сравнения, в занявшей второе место рейтинга Перми этот показатель равняется 143 сантиметрам, а в расположившемся на третьей строчке списка Нижнем Новгороде — 126 сантиметрам.

Менее снежными, чем Челябинск, оказались и столицы соседних регионов. В Уфе за зиму выпадает 120 сантиметров снега, а в Екатеринбурге — 118 сантиметров. Эти города занимают в рейтинге соответственно четвертую и пятую строчки.

— Если представить, что над всей территорией города осадки выпадают равномерно, получится, что на Челябинск за сезон ложится примерно 91 млн «КамАЗов» снега, — рассказали в пресс-службе «Яндекса».

В среднем «снежный» период в Челябинске длится 182 дня — ровно полгода. Первый снег на Южном Урале выпадает обычно в середине сентября или начале октября, а тают сугробы в конце апреля, хотя последние снегопады — не редкость и в середине мая.

Самой многоснежной в последнем десятилетии была зима 2013-2014 года. Общая толщина выпавшего в Челябинске снега тогда составила 240 сантиметров. Многим горожанам запомнилось 25 апреля 2014 года, когда всего за день выросли внушительные сугробы. По подсчетам метеорологов тогда выпало 25 сантиметров осадков.

В 2021 году жители Челябинской области также в полной мере испытали тяготы снежного сезона. В начале марта из-за метелей выросли огромные пробки на трассе М-5. Фанаты хоккейного клуба «Трактор» не сумели тогда доехать до Уфы, чтобы попасть на матч любимой команды, а медики не могли по заметенным дорогам добраться до места серьезной аварии.

12 и 13 ноября в Челябинской области также прогнозируют метели. Гололедица на дорогах возникла еще накануне, автомобилистов предупредили о повышенной опасности.

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