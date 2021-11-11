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Общество11 ноября 2021 9:38

В Челябинске нашли мертвой 13-летнюю школьницу на балконе многоэтажки

Рассматривается две версии
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Известно, что 13-летняя школьница росла в благополучной семье.

Известно, что 13-летняя школьница росла в благополучной семье.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В одном из жилых многоквартирных домов в Калининском районе Челябинска днем, 9 ноября, нашли бездыханное тело девочки. По предварительным данным, она нанесла себе травмы, несовместимые с жизнью.

Рассматривается альтернативная версия произошедшего, что девочку могли довести до критического и нестабильного состояния, из-за чего впоследствии она наложила на себя руки.

Инцидент взяли под контроль вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт и уполномоченная по правам ребенка Евгения Майорова. Известно, что 13-летняя школьница росла в благополучной семье.

Следственный комитет по Челябинской области пока не комментирует инцидент.

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