В Челябинске нашли мертвой 13-летнюю школьницу на балконе многоэтажки

Известно, что 13-летняя школьница росла в благополучной семье.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В одном из жилых многоквартирных домов в Калининском районе Челябинска днем, 9 ноября, нашли бездыханное тело девочки. По предварительным данным, она нанесла себе травмы, несовместимые с жизнью.
Рассматривается альтернативная версия произошедшего, что девочку могли довести до критического и нестабильного состояния, из-за чего впоследствии она наложила на себя руки.
Инцидент взяли под контроль вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт и уполномоченная по правам ребенка Евгения Майорова. Известно, что 13-летняя школьница росла в благополучной семье.
Следственный комитет по Челябинской области пока не комментирует инцидент.
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