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Общество11 ноября 2021 9:49

На завод, который все лето не платил зарплату рабочим, завели уголовное дело

26 сотрудников сидели без денег три месяца
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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26 работяг остались без трехмесячной зарплаты.

26 работяг остались без трехмесячной зарплаты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каслинский чугунолитейный Демидовский завод задолжал 1 млн рублей сотрудникам предприятия. Руководство КЧДЗ не выплачивало зарплаты с июня по август 2021 года, сообщили в Следственном комитете Челябинской области.

По данным СК, около 26 заводчан весь летний сезон сидели без зарплаты. Общий долг перед рабочим превысил 1 млн рублей.

— Сейчас выясняется, почему руководство не выплачивало деньги своим сотрудникам. Также принимаются меры, для того чтобы долг перед заводчанами был полностью погашен, — сообщили в ведомстве.

Следственный комитет челябинской области возбудил уголовное дело по статье 145,1 УК РФ — «Невыплата зарплаты».

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