Бывшего директора телерадикомпании в Челябинской области обвинили в присвоении денег

Фото: Алина Быкова/vk.com

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора Копейской телерадиокомпании Алины Быковой. Журналист подозревается в присвоении денежных средств.

Следствие предполагает, что в 2019-2020 годах Алина Быкова подписывала приказы о выплате себе премии в размере более 300 тысяч рублей, еще 40 тысяч она взяла из кассы.

— В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления. Будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее журналист Алина Быкова работала продюсером в телерадиокомпании «Южный Урал», затем ее пригласили возглавить Копейскую телерадиокомпанию. Летом 2021 года руководитель уволилась по собственному желанию.

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