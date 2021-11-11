В Челябинске планируют поднять стоимость проезда в троллейбусах

Ездить на новых троллейбусах по старой цене - не выйдет Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске в следующем году планируют поднять стоимость проезда в троллейбусе. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров.

— Мы рассматриваем повышение стоимости проезда. Проанализировали, как менялась цена — тариф не пересматривали последние четыре года. Во многих городах проезд в троллейбусе стоит 28-30 рублей. Так что я думаю, да, со следующего года поднятия будут, — сообщил Александр Егоров.

Он добавил, что невозможно обновить троллейбусную сеть и не поднять стоимость проезда. Напомним, с 2022 года в городе стартует масштабная реконструкция троллейбусной сети на 11,5 млрд рублей. Регион заключил концессионное соглашение с «Синара-Городские транспортные решения», которая вложит 7,3 млрд рублей. Остальные 4,2 млрд рублей — федеральный заем в рамках инфраструктурного кредита.

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