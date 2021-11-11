Работодателей Челябинской области начинают штрафовать за непривитых сотрудников

Работодателей, которые не смогли уговорить сотрудников на прививку, начинают штрафовать. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Роспотребнадзор Челябинской области начинает проверки по исполнению постановления губернатора об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. До 11 ноября должны были привиться первым компонентом сотрудники сферы обслуживания населения, образовательных и медицинских организаций, а также госслужащие.

— Мы будем смотреть причины, почему не привились, — сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Раиса Косарева. — При выявлении работодатель будет оштрафован по статье об административных правонарушениях. Проверки только начинаются.

Раиса Кочсарева также уточнила, что Роспотребнадзор будет проверять только факт вакцинации, а отстранение от работы — решение руководства компаний.

В обязательную вакцинацию вошли сотрудники системы здравоохранения. По данным министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова, привиты более 95% медперсонала.

— 100% быть не может, так как есть медотводы. От работы никто не отстранен, но ведется индивидуальная работа с каждым, кто отказывается ставить прививку.

Вторую прививку от коронавируса граждане, попавшую под обязательную вакцинацию, должны сделать до 11 декабря.

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