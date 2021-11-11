«Челбаскет» одержал победу в первом матче серии с тобольским «Нефтехимиком»

"Челбаскет" проведет повторный поединок с "Нефтехимиком" 11 ноября. Фото БК "Челбаскет".

«Победная стая» на своей площадке уверенно переиграла гостей из Тобольска. Счет матча с «Нефтехимиком» 91:79 (21:16, 21:15, 23:27, 26:21). Челябинские баскетболисты уступили только в третьей четверти, а в остальных периодах опережали соперников на пять-шесть очков. Лучшим игроком матча в составе «Челбаскета» стал Андрей Логинов — у нападающего 24 очка, 9 подборов, 5 перехватов, блокшот и 32 балла в эффективности действий на плошадке.

Сегодня, 11 ноября «Челбаскет» проведет повторный поединок с «Нефтехимиком» (начало в 19.00). Этот матч, согласно распоряжению опертивного штаба по борьбе с коронавирусом, пройдет без зрителей.

Трансляция будет доступна в аккаунтах клуба: ВКонтакте и Youtube.

В ноябре БК «Челбаскет» проведет еще две серии матчей:

20-21 ноября. «Челбаскет» — «МицуБаскет» (Липецк). Начало в 17.00

24-25 ноября. «Челбаскет» — «Тамбов» (Тамбов). Начало в 19.00

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