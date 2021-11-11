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Общество11 ноября 2021 14:57

В Челябинской области в машине нашли мертвую женщину с заклеенным скотчем ртом

Правоохранители уже установили личность предполагаемого убийцы
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Карабаше Челябинской области в одной из машин 10 ноября нашли мертвую женщину. У нее был заклеен скотчем рот, а на шее был виден след от удушья. В пресс-службе регионального СУ СКР корреспонденту «комсомолки» сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

— Личность подозреваемого установлена. Сейчас принимаются все меры для его поиска и последующего задержания, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По данным КП-Челябинск, погибшая работала в центре социального обслуживания населения. Женщине было 58 лет.

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