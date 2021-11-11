В Челябинской области задержали производителя паленого алкоголя

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Верхнеуральском районе Челябинской области полицейские задержали 49-летнего мужчину. Он занимался производством нелегальной алкогольной продукции у себя в гараже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ходе обыска места преступления было изъята пустая тара, крышки для укупоривания бутылок, этикетки, 400 литров спирта и 200 бутылок объемом 0,5 литра готовых напитков. Кроме того, было установлено, что мужчина продавал свой алкоголь местным жителям по цене значительно ниже рыночной.

— В настоящее время все изъятое направлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские устанавливают происхождение спирта, а также всех лиц причастных к незаконному обороту алкоголя, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Также за продажу нелегального алкоголя был задержан 26-летний мужчина. Он продавал этиловый спирт под видом тоника для рук. Всего полицейские изъяли у молодого человека более 1 тысячи бутылок объемом 99 миллилитров.

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