В Минздраве Челябинской области порекомендовали не вакцинироваться препаратом «Спутник Лайт»

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Министр Здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов посоветовал южноуральцам не гоняться за вакциной «Спутник Лайт» и обратить внимание на прививки, которые делаются в два этапа. По его словам, такие препараты наиболее эффективны как при вакцинации, так и при ревакцинации.

— Прежде всего, это обусловлено тем, что новые штаммы требуют высоких антител. Двухкомпонентная ревакцинация позволит защитить организм от тяжелого течения болезни, а также от госпитализации. Два компонента отличаются между собой именно по составу вектора - проводника, то есть того доставщика частицы коронавируса, в ответ на введение которого образуется защита в организме. Два компонента необходимы, чтобы исключить ситуацию, когда организм настолько хорошо знаком с аденовирусом, что прямо на входе «выбрасывает» его, и в результате не получается того самого эффекта вакцинации, — объяснил Юрий Семенов.

По данным Минздрава Челябинской области, в регионе подтверждено 116 823 случая заболевания коронавирусом. При этом 92 881 человек уже выздоровели. Сейчас лечение проходят 18 058 пациентов. Всего за время пандемии в регионе было проведено 4,4 млн ПЦР-тестов.

В настоящий момент в Челябинской области вакцинированы более 1 млн 200 тысяч человек. Это 47% от взрослого населения региона.

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