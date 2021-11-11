Дочь вице-губернатора Челябинской области начала работать врачом в красной зоне

Первый вице-губернатор региона Ирина Гехт (слева) и ее дочь Галина (справа). Фото: Юлия Неструева, Irinagekht.official / Instagram

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что ее дочь Галина начала проходить практику в красной зоне. Сегодня у нее был первый рабочий день. Об этом Гехт написала на своей личной странице в Instagram.

— Когда дочь сообщила, что выходит на практику и решила, что пойдет в ковид, первое, что я смогла произнести: «Это очень тяжело». Понимала, что ее это точно не напугает и не остановит, но не могла не сказать. Сегодня ее первый рабочий день. А я с гордостью об этом пишу, — отмечает Ирина Гехт.

По словам вице-губернатора, ее дочь с детства мечтала быть врачом. В то время все игрушки получали от ребенка ненастоящие внутривенные и внутримышечные инъекции. Затем Галина поступила в университет, где отметилась отличной учебой.

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