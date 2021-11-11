В Челябинской области возбудили уголовное дело после фиктивной вакцинации 250 человек

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Златоусте, третьем по величине городу в Челябинской области, возбудили уголовное дело после того, как в единую базу Минздрава попали ложные сведения о гражданах, которые за деньги получили QR-код о вакцинации. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Расследованием дела занимаются полиция и УФСБ. Подозреваемыми являются двое сотрудников МЧС и медсестра одной из больниц. Есть версия, что они с июня по 10 ноября вносили в базу данных ложные сведения о вакцинации от коронавируса более чем 250 человек. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения подозреваемым по ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

В силовых ведомствах региона информацию журналистам пока что не комментируют.

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