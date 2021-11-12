В «Юности» в Челябинске теперь можно бесплатно проверить родинки

Фото: пресс-служба минздрава Челябинской области.

В дворце спорта «Юность» с 12 по 21 ноября открывается бесплатный пункт диагностики новообразований. Консультацию и обследование проводят врачи-дерматологи Областного кожно-венерологического диспансера №3.

— Ранняя диагностика меланомы кожи спасает жизни людей, — рассказала исполняющая обязанности главврача ОКВД №3 Лилия Лобанова. — Скрининговый осмотр с дерматоскопией необходим многим.

Дерматоскопия, которую проводят в «Юности», позволяет быстро отличить обычные родимые пятна от злокачественной патологии. Процедуру всего за несколько минут проводят с помощью дерматоскопа. При подозрении на злокачественность новообразования врач-дерматолог выпишет направление к онкологу.

Пункт работает с 10 до 20 часов.

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