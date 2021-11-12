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Здоровье12 ноября 2021 9:38

В Челябинской области коронавирусом за день заболели 580 человек

От ковидной пневмонии умерли еще 30 пациентов
Елена КОЛЧИНА
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От коронавируса сейчас лечатся более 17 тыс. человек

От коронавируса сейчас лечатся более 17 тыс. человек

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области выявили 580 случаев коронавируса. Это максимум за все время с начала пандемии. Еще в конце октября ежедневно регистрировали меньше 500 новых заболевших.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от Covid-19 скончались 30 человек.

Сейчас коронавирусом болеют 18 203 жителя Челябинской области.

С начала пандемии медики региона диагностировали коронавирус у 117 403 южноуральцев.

К Covid-19 в Челябинской области в середине осени прибавился грипп. Специалисты уже определили версию вируса и предупреждают, что без роста заболеваемости не обойдется.

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