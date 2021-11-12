Житель Челябинской области отсудил компенсацию за смерть матери от коронавируса

Сын погибшего фельдшера в суде доказал свое право на 2,7 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель поселка в Озерском городском округе через суд сумел добиться компенсации за смерть матери-медика от Covid-19. Сделать это удалось не с первой попытки.

Мать Ильдара Казыханова работала фельдшером и скончалась от коронавируса. Семьям умерших от Covid-19 медиков в России выплачивают компенсацию, и Ильдар с отцом подали заявку на выплату. Но отец умер от онкологического заболевания вскоре после того, как не стало супруги. Страховку он получить не успел, а сыну в выплате отказали.

Мужчина попытался решить проблему с помощью юристов, но те взяли плату за услуги, а обещания вытребовать у Фонда социального страхования компенсацию не выполнили.

Тогда Ильдар Казыханов обратился в Общероссийский народный фронт.

— Ситуация уникальная, поскольку формально Ильдару выплата не положена, но он обоснованно претендовал на нее как на наследство после смерти отца, — рассказал помогавший с решением спора в суде эксперт ОНФ, юрист Вячеслав Курилин.

В пресс-службе ОНФ уточнили, что суд после четырех заседаний встал на сторону наследника. Теперь Ильдар Казыханов все же сможет получить деньги от Фонда соцстрахования. Размер компенсации за смерть медика от коронавируса составляет 2,7 млн рублей.

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