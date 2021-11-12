Все для победы: тренера из Челябинска, дававшего допинг спортсменам, отправили в колонию

Тренер уговорил спортсменку воспользоваться запрещенным препаратом, чтобы улучшить силовые показатели Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителя Челябинска признали виновным в незаконном обороте сильнодействующих веществ и склонении спортсменки к употреблению допинга. 47-летний мужчина работал тренером в спортивном центре. Он руководил атлетами, которые занимались силовыми видами спорта.

Как рассказали в областной прокуратуре, в 2019 году тренер убедил одну из своих подопечных воспользоваться запрещенным препаратом, чтобы победить на соревнованиях.

Удалось также доказать, что мужчина перепродавал спортсменам сильнодействующие препараты для повышения силовых показателей.

Центральный районный суд Челябинска приговорил тренера к 2,5 годам заключения в колонии общего режима, а также обязал выплатить 100 тыс. рублей в качестве штрафа. Челябинца взяли под стражу в зале суда.

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