Птицефабрике «Равис» в два раза сократили штраф за помет на полях

Куриным пометом завалили поля сразу в трех районах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Птицефабрика «Равис» в Челябинской области заплатила 200 тыс. рублей за нарушение законодательства об охране почв. Изначально у предприятия требовали 400 тыс. рублей.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, нарушения обнаружили еще в феврале. Во время проверки выяснилось, что ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» захламило куриным пометом земли сельскохозяйственного назначения в Сосновском, Еткульском и Троицком районах. Отходы свалили на поля общей площадью 129 гектаров.

Россельхознадзор обязал птицефабрику выплатить 400 тыс. рублей штрафа, но та обжаловала штраф в суде. Сосновский районный суд снизил сумму штрафа до 200 тыс. рублей. «Равис» не согласился и с этим решением, но Челябинский областной суд отклонил новую жалобу. Судебное решение было окончательным, поэтому предприятию ничего не осталось, кроме как отдать государству 200 тыс. рублей.

— В ноябре 2021 года птицефабрика в полном объеме оплатила административный штраф за нарушение земельного законодательства РФ, — сообщили в Россельхознадзоре.

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