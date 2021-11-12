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Здоровье12 ноября 2021 12:30

«Следующая неделя будет обычной»: Алексей Текслер отказался продлять нерабочие дни в Челябинской области

Следующая неделя в Челябинской области будет рабочей
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
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Многие горожане работали в нерабочие недели

Многие горожане работали в нерабочие недели

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер завил, что в регионе не будет продления режима нерабочих дней:

— Сегодня заканчивается режим нерабочих дней в Челябинской области, а также на этой неделе заканчивается дистант у школьников. Следующая неделя будет обычной, рабочей, школьники пойдут в школу, — заявил глава региона.

Он отметил, что эти две недели дали свои результаты: снижение госпитализаций и пневмоний, стабилизация по заболеваемости в целом.

— Кстати, мы наблюдаем за последние полтора месяца снижение ОРВИ у детей — это тоже результат тех решений, которые мы принимали, — добавил Алексей Текслер.

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