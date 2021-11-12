«Секунды решают все»: в Челябинске выбрали лучшего спецназовца ГУФСИН

Соревнования прошли на базе отдела спецназначения «Урал». Фото: ГУФСИН по Челябинской области

В Челябинске выбрали лучшего спецназовца уголовно-исполнительной системы. За почетное звание боролись как опытные бойцы спецподразделения ГУФСИН области, так и совсем молодые ребята. Каждому из них предстояло продемонстрировать теоретические знания и практические навыки.

В программу состязаний вошли: кросс на дистанцию в 5 км., преодоление полосы препятствий в полной экипировке и с боевым оружием, высотная, огневая подготовка и многое другое. Все задания выполнялись последовательно. Без какого-либо перерыва на отдых.

Преодолеть препятствия нужно было в полной экипировке. Фото: ГУФСИН по Челябинской области

Как отмечают в ГУФСИН, для сотрудника отряда специального назначения важны не только физическая подготовка и выносливость, но и тактические навыки, выдержка, умение быстро оценить обстановку и принять решение, ведь в экстремальной ситуации на раздумья нет времени.

— Действовать нужно молниеносно. Например, в тире боец должен был не только точно поразить мишени — условных террористов, при этом, не нанеся вред заложникам, но и сделать это быстрее соперников. Секунды решают все! — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

Большое внимание уделяется медицинской подготовке, ведь каждый боец в случае ранения должен уметь оказать как себе, так и другим пострадавшим первую медицинскую помощь.

Фото: ГУФСИН по Челябинской области

Соревнования приурочены ко Дню подразделений специального назначения ФСИН России, который отмечается 13 ноября. Победителей наградили благодарностями и ценными подарками.

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