В Парковом микрорайоне Челябинска построят детский сад на 150 мест

Фото: архив "КП".

В Челябинске на улице Александра Шмакова будет построен детский сад на 150 мест. Контракт на работы был заключен 20 октября, а уже в понедельник, 15 ноября, подрядчик начнет готовить площадку под возведение объекта. Об этом сообщили в администрации города.

— Новое дошкольное учреждение появится в микрорайоне №55 Краснопольской площадки №1 в рамках муниципальной программы капстроительства., — рассказали в мэрии Челябинска. — Для вертикальной планировки и обеспечения безопасности работ на основании разрешения, выданного Управлением экологии, будет произведен снос 64 деревьев (берез и осин) и 3 кустарников. Часть деревьев находится в аварийном и ослабленном состоянии.

Кроме того, в рамках проекта строительства предусмотрены работы по благоустройству и компенсационному озеленению территории будущего детского сада в пределах границ земельного участка, выделенного под строительство. Там будет высажено 47 крупномерных кустов чубушника, 504 спиреи, 11 берез и 5 сиреней. Согласно контракту, все саженцы должны быть не моложе 2-3 лет.

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