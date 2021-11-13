В Челябинской области на выходных ожидаются метели, снег и гололед

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Челябинской области в эти выходные будет с минусовыми температурами и снежной. По данным местного гидрометцентра, в регионе ожидается образование гололеда и появление метелей.

В субботу днем, 13 ноября, температура воздуха составит 0, -5 С°. Будет облачно с прояснениями, ожидается выпадение снега, который в отдельных районах может выпасть обильно. Не обойдется и без метелей. Также на дорогах возможно образование гололеда. Ветер юго-западный с порывами до 14 м/c.

Погода не изменится и в воскресенье, 14 ноября. Ночью температура воздуха будет доходить -5, -10 С°, а днем столбик термометра составит -1,- 6 °. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/c с порывами днем до 14 м/c. Будет облачно с прояснениями, местами также ожидается небольшой снег.

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