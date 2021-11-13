В челябинском аэропорту сняли с рейса пассажира, устроившего пьяный дебош на пункте досмотра

Фото: Андрей АБРАМОВ

В челябинском аэропорту имени Курчатова пьяный пассажир устроил дебош на пункте досмотра. Он отказывался от прохождения досмотровых мероприятий и ругался нецензурной бранью. Сотрудники воздушной гавани вызвали полицию, чтобы утихомирить мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

— Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили 33-летнего жителя Магаданской области, пассажира рейса «Челябинск – Новосибирск». Результаты медицинского освидетельствования показали содержание в крови мужчины 1,36 мг/л алкоголя, — сообщили в ведомстве.

Мужчину задержали и в отношении него составили административный протокол за появление в нетрезвом виде в общественных местах. Ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей либо арест сроком до 15 суток.

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