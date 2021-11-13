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Общество13 ноября 2021 9:21

В Челябинской области за сутки выявили 583 новых случаев заражения коронавирусом

Минздрав опубликовал свежую статистику
Ян Стоев
Ян Стоев
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Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 583 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 117 986. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

От коронавируса умерли 29 человек. Больничные палаты покинули 489 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 93 775 человек. Под присмотром врачей остаются 18 268 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 4,4 млн человек. За прошедшие сутки — 14 256 тестов.

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