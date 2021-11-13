Школьник из Челябинской области стал победителем международного конкурса по искусственному интеллекту

Дмитрий Куценко (посередине) разделил вместе со своей командой приз в один миллион рублей. Фото: Мы с Маяка | Атомный Озёрск 74 / vk.com

Десятиклассник из Челябинской области Дмитрий Куценко принял участие в международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей AIIJC. Парень в составе сборной России и Казахстана стал абсолютным победителем и разделил со своими товарищами приз в один миллион рублей.

Организаторами состязаний являются Альянс и Сбер. В отборочном этапе приняли участие более 26 тысяч детей из 101 стран мира. Однако в финал попали только 45 лучших команд. На протяжении всех соревнований школьникам пришлось решить порядка 1800 задач.

Задания у ребят были непростые. К примеру, с помощью технологий искусственного интеллекта они должны были решить задачи по распознаванию лиц или же установить причинно-следственные связи в предложении. Во многих случаях для этого пригождались школьные знания. Ну а если нет, то получить недостающую информацию можно было с помощью обучающих материалов, которые предоставляли организаторы.

Дмитрий Куценко учится в школе №33 города Озерска. Недавно он вместе со своим товарищем Сергеев Ковалевым занял второе место на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021. Наставником ребят является сотрудник ПО «Маяк» и чемпион всероссийского конкурса «Мехатроники» Салават Юсупов.

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