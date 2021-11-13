В Челябинской области полицейские задержали похитителя 3 тонн зерна

Фото: Мария АНАНОВА

В деревне Боровое Красноармейского района Челябинской области украли три тонны зерна со склада. Полицейские начали поиск виновника и вскоре его задержали. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

— Злоумышленник пояснил, что путем свободного доступа проник на не огороженную территорию коммерческого складского помещения и на личном автомобиле в ночное время суток, в течении нескольких дней вывез около 3 тонн зерна, — сообщили в пресс-службе.

Общий ущерб составил 60 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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