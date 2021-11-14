В Челябинской области подготовили первые лыжные трассы

Фото: Владимир Боровиков, УРЕНЬГА ВКАТКА ЗЛАТОУСТ/vk.com

Первые лыжные трассы подготовили на Уреньге в Челябинской области. Здесь на высоте почти 1000 метров достаточный снежный покров всегда устанавливается гораздо раньше, чем в других территориях Южного Урала. Именно поэтому это место уже давно облюбовали лыжники, начиная здесь очередной зимний сезон. Кстати, в Златоуст на лыжную «вкатку» приезжают спортсмены и тренеры из центральной части России, останавливая на базах отдыха, в гостевых домах или на съемных квартирах.

До лыжных кругов можно добраться с дорожной развязки у Златоуста, поднявший вверх километра полтора. На Уреньге обычно готовят лыжные круги длиной до пяти километров. Новые снегопады позволят подготовить круги еще более качественно. А в конце ноября здесь обычно проводят уже лыжные соревнования, которые становятся первой проверкой сил для спортсменов.

Кстати, лыжные круги начали готовить и в самом Златоусте на лыжно-биатлонном комплексе им. Ишмуратовой. Недавно здесь установили снежные пушки, которые добавят снежного покрова на трассу.

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