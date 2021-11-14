Челябинцев возмутила поливка деревьев в минусовую температуру

Фото: стоп-кадр видео.

Жители Челябинска заметили, как коммунальщики поливают молодые деревья в минусовую температуру. Многие стали возмущаться, что душ поздней осенью погубит растения.

— Сейчас все замерзнет, деревья погибнут, потом выделят на новые деревья денег, — появились комментарии в чатах.

А вот ботаники, наоборот, хвалят коммунальщиков.

— Если деревья только что посажены, то их обязательно нужно заливать, даже если на улице минусовая температура, — рассказывает директор питомника растений «АлеСад» Александра Крутова. — Если деревья были посажены раньше, то могут проводить влагозарядковый полив, чтобы перед зимой напитать деревья влагой. Они так лучше перезимуют. Единственный момент — воду нужно лить в приствольный круг, не попадая на крону и ствол дерева. Так что коммунальщики, наоборот, молодцы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru