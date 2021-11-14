Челябинская область идет в рост по заболеваемости коронавирусом

За сутки от covid-19 в Челябинской области умерли 30 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти. Суточный прирост составил 585 человек. Накануне этот показатель был +583. При этом школьников среди заболевших нет. Умерли за прошедшие сутки 30 человек.

484 человека были выписаны из больниц. За время пандемии подтвержден 118 571 случай заболевания COVID-19.

В министерстве здравоохранения напоминают номера телефонов для консультаций и помощи.

8 (351) 240-15-16 — телефон горячей линии Министерства здравоохранения.

8-800-201-41-88 — круглосуточная горячая линия по вопросам граждан.

8-800-350-24-74 — горячая линия для предпринимателей.

8-351-269-77-77 — служба психологической помощи.

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