Челябинская область идет в рост по заболеваемости коронавирусом

За сутки от covid-19 в Челябинской области умерли 30 человек
Фото: Иван МАКЕЕВ
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти. Суточный прирост составил 585 человек. Накануне этот показатель был +583. При этом школьников среди заболевших нет. Умерли за прошедшие сутки 30 человек.
484 человека были выписаны из больниц. За время пандемии подтвержден 118 571 случай заболевания COVID-19.
В министерстве здравоохранения напоминают номера телефонов для консультаций и помощи.
8 (351) 240-15-16 — телефон горячей линии Министерства здравоохранения.
8-800-201-41-88 — круглосуточная горячая линия по вопросам граждан.
8-800-350-24-74 — горячая линия для предпринимателей.
8-351-269-77-77 — служба психологической помощи.
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