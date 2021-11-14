МВД Челябинской области напомнило о штрафах за митинги в эпидемию коронавируса

МВД обещает активно штрафовать за участие в митингах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Главное управление МВД по Челябинской области решило напомнить жителям региона о штрафах, которые предусмотрены за проведение или участие в несанкционированных публичных мероприятиях. Митинги, пикеты и шествия запрещены во время режима повышенной готовности.

Штрафы предусмотрены статьей 20.6.1 административного кодекса РФ. Гражданам, должностным лицам, предпринимателям без образования юрлица и юридическим лицам придется заплатить до 30 тысяч, 50 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

Более жесткое наказание ждет за причинение вреда здоровью или смерть человека, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

— За нарушения, предусмотренные частью 2 данной статьи, для граждан предусмотрены штрафы в размере до 50 тысяч рублей, санкции для должностных лиц в виде штрафа до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет, для предпринимателей без образования юридического и юридических лиц — до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В МВД также предупредили, что будут оперативно реагировать на нарушения и пресекать их.

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