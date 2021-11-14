Ночью в Челябинской области похолодает до -22 градусов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области в ночь на 15-ое ноября ожидается сильное похолодание. При прояснениях температура воздуха опустится до -22 градусов. Челябинский гордрометеоцентр обещает местами небольшой снег и слабые метели, на дорогах гололедица.

Днем будет -5 -10 градусов, преимущественно без осадков.

Единая диспетчерская служба также рассылает сообщения о сильном гололеде.

— Значительные перепады температуры воздуха, усиление ветру ведут к образованию сосулек. Соблюдайте осторожность и не приближайтесь к крышам зданий, — говорится в предупреждении.

Опасная ситуация из-за гололеда сохранится на дорогах Челябинской области.

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