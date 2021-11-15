Водители остались ночевать на дороге в Челябинской области из-за пробок

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области 14 ноября образовались огромные пробки. Свободному проезду помешал сильный снегопад. Особенно сложной оказалась ситуация в горных районах. В районе хребта Уреньга остановились грузовики: машинам не удавалось подняться в гору по скользкой дороге.

Автомобилисты начали распространять предупреждения о заторе в соцсетях.

— На Уреньгу в сторону Челябинска не могут полнятся фуры. Два часа простояли, развернулись и поехали через Кусу. Кто подъезжает к Кусе, уходите, не ждите, пробка больше 20 километров и не двигается, — рассказал один из водителей.

Некоторые решили рискнуть жизнью, пробиваясь через пробку.

— Все стоит, ехали по встречке, есть карманы, останавливались, — поделился опытом один из автомобилистов.

По словам очевидцев, поздним вечером водители грузовиков отчаялись дождаться улучшения погоды и решили остановиться до утра. В районе затора заполнили все автостоянки. Некоторые ложились спать прямо на трассе — их будили и просили при первой возможности освободить проезд дорожники и сотрудники ГИБДД.

За ночь снегопад все же ослаб, а спецтехника расчистила дорогу. Утром 15 ноября водители сообщали о свободном движении по М-5. Они, впрочем, отмечали, что многие фуры еще остаются на стоянках, как только они вернутся на трассу, движение станет более интенсивным.

Метеорологи предсказывают, что днем 15 ноября сильных осадков не будет, но на дорогах сохранится гололедица.

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