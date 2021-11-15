20-летней жительнице Магнитогорска грозит пожизненное заключение, у нее нашли полкилограмма наркотиков

Жительницу Магнитогорска отправили в СИЗО
Фото: "КП" Архив
В Магнитогорске полицейские нашли 501 грамм синтетического наркотика дома у 20-летней девушки. Обыск провели после того, как горожанку заподозрили в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере.
Как рассказали в региональном ГУ МВД, девушка собиралась устраивать тайники-«закладки» для покупателей наркотиков, связываясь с клиентами через интернет.
Горожанку задержали, сейчас она находится в следственном изоляторе. Полицейские разыскивают ее возможных сообщников.
Если суд подтвердит вину девушки, ей будет грозить длительное лишение свободы – вплоть до пожизненного срока.
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