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Происшествия15 ноября 2021 4:32

20-летней жительнице Магнитогорска грозит пожизненное заключение, у нее нашли полкилограмма наркотиков

Девушка собиралась торговать запрещенными веществами через интернет
Елена КОЛЧИНА
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Жительницу Магнитогорска отправили в СИЗО

Жительницу Магнитогорска отправили в СИЗО

Фото: "КП" Архив

В Магнитогорске полицейские нашли 501 грамм синтетического наркотика дома у 20-летней девушки. Обыск провели после того, как горожанку заподозрили в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, девушка собиралась устраивать тайники-«закладки» для покупателей наркотиков, связываясь с клиентами через интернет.

Горожанку задержали, сейчас она находится в следственном изоляторе. Полицейские разыскивают ее возможных сообщников.

Если суд подтвердит вину девушки, ей будет грозить длительное лишение свободы – вплоть до пожизненного срока.

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