Конькобежка Ольга Фаткулина из Челябинска завоевала бронзу на первом этапе Кубка мира

Ольга Фаткулина завоевала медаль на своей коронной дистанции 500 метров Фото: Архив КП

Российская сборная по конькобежному спорту начала выступление на международных стартах. Первый этап Кубка мира прошел в польском Томашове и собрал лучших скороходов планеты.

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина на своей коронной дистанции 500 метров сумела завоевать бронзовую медаль (38,072). Победу с рекордом катка одержала американка Эрин Джексон (37,613), второй стала японка Нао Кодайра (37,744).

Следующий этап Кубка мира пройдет в норвежском Ставангере на следующей неделе 20 и 21 ноября.

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