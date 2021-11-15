Молодая пара погибла при пожаре в Саткинском районе

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Два человека, мужчина и женщина, погибли 14 ноября в поселке Рудничный Саткинского района. Они не смогли выбраться из горящего дома.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар в частном доме на улице Котовского произошел утром. На помощь к поселковой добровольной пожарной дружине отправили спасателей из Сатки и Бакала.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

— По прибытию огнеборцы застали полностью охваченный пламенем дом, пожару был присвоен повышенный ранг сложности, — рассказали в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар тушили 18 человек, использовали 5 единиц техники. Удалось не допустить распространения пламени на соседние дома, но загоревшееся жилое здание и надворные постройки огонь уничтожил полностью. На месте пожара нашли тела погибших молодых людей.

Точные причины возгорания пока устанавливают. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил монтажа электрического оборудования.

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