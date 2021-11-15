В Челябинской области стало меньше фальшивых денег

Подделывают практически все купюры Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области стале реже «всплывать» поддельные деньги. В этом году, по данным регионального Банка России, выявили 319 фальшивок — на треть меньше, чем в прошлом году.

Как сообщили в ЦБ, уменьшилось число подделок пятитысячных купюр — на 40%, но все равно мошенники чаще всего берут их оборот. Всего с января по сентябрь этого года изъяли 275 штук поддельных 5000-х банкнот. Остальные подделки — купюры другого номинала: 26 штук купюр номиналом 1000 рублей, 11 — 2000 рублей, 4 — 500 рублей, одна — 200 рублей, две — 50 рублей.

Управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина рассказала, как отличить поддельную пятитысячную: это неаккуратный водяной знак 5000 — более темный и без полутонов, отсутствие скрытого «РР».

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