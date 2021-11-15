Пятая часть челябинских работодателей следит за сотрудниками в соцсетях

Челябинцам нередко отказывают в приеме на работу из-за постов в соцсетях Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В 22% челябинских компаний отслеживают поведение сотрудников в социальных сетях. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологами портала SuperJob.

За год внимание к интернет-активности работников снизилось: в прошлом году в слежке за сотрудниками признавались 27% работодателей.

В 7% фирм рассказали, что увольняют сотрудников за посты в соцсетях. При этом полностью игнорируют поведение работников в интернете 53% компаний.

Проверяют также соцсети желающих устроиться на работу. В 21% фирм признались, что отказывали соискателям в трудоустройстве после просмотра их страниц в соцсетях. Не обращают внимания на онлайн-активность потенциальных сотрудников только в 55% фирм.

Сами челябинцы часто опасаются, что руководителям могут не понравиться их публикации. 40% работающих респондентов признались, что пишут посты с оглядкой на возможное внимание работодателя. Никогда не опасаются внимания начальства в интернете только 11% опрошенных.

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